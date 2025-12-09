Homem é preso com drogas, munições e antigos uniformes da PM e da Aeronáutica em Marituba

Wesley Brenno Marques Soares foi preso pela Polícia Militar na tarde de segunda-feira (8/12), suspeito de tráfico de drogas na Rua Santa Cruz, no bairro Novo Horizonte, em Marituba, na Grande Belém. Segundo a Polícia Militar, os agentes encontraram com o suspeito antigos uniformes da corporação e da Aeronáutica.

A prisão ocorreu durante a operação “Cavalo de Troia”, depois que as guarnições de recobrimento do 21º Batalhão souberam que Wesley e a companheira estariam comercializando entorpecentes e que teriam quatro armas de fogo. A PM se deslocou até o local denunciado e encontrou o suspeito.

Questionado, ele disse que tinha skank, a “supermaconha”, dentro de casa. Os militares entraram no imóvel e localizaram aproximadamente 1 kg do entorpecente, além de munições de .40, cartuchos de calibre 38, um cartucho de calibre 556 e uma capa de colete, além de uniformes antigos da Polícia Militar do Pará e uniforme camuflado da Aeronáutica.

O suspeito, juntamente com todo o material, foi apresentado na Seccional de Marituba. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento das polícias Civil, Militar e da Força Aérea sobre o caso.