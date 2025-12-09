Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Homem é preso com drogas, munições e antigos uniformes da PM e da Aeronáutica em Marituba

O suspeito, juntamente com todo o material, foi apresentado na Seccional de Marituba

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra o material apreendido pela Polícia Militar com o suspeito. (Foto: Divulgação | PMPA)

Wesley Brenno Marques Soares foi preso pela Polícia Militar na tarde de segunda-feira (8/12), suspeito de tráfico de drogas na Rua Santa Cruz, no bairro Novo Horizonte, em Marituba, na Grande Belém. Segundo a Polícia Militar, os agentes encontraram com o suspeito antigos uniformes da corporação e da Aeronáutica.

A prisão ocorreu durante a operação “Cavalo de Troia”, depois que as guarnições de recobrimento do 21º Batalhão souberam que Wesley e a companheira estariam comercializando entorpecentes e que teriam quatro armas de fogo. A PM se deslocou até o local denunciado e encontrou o suspeito.

Questionado, ele disse que tinha skank, a “supermaconha”, dentro de casa. Os militares entraram no imóvel e localizaram aproximadamente 1 kg do entorpecente, além de munições de .40, cartuchos de calibre 38, um cartucho de calibre 556 e uma capa de colete, além de uniformes antigos da Polícia Militar do Pará e uniforme camuflado da Aeronáutica.

O suspeito, juntamente com todo o material, foi apresentado na Seccional de Marituba. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento das polícias Civil, Militar e da Força Aérea sobre o caso.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

homem é preso

marituba

drogas

antigos uniformes

pm

aeronáutica
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

INVESTIGAÇÃO

Ossada humana com tornozeleira eletrônica é encontrada em Paragominas

Os restos mortais foram localizados às margens da PA-256

09.12.25 23h44

investigação

Mulher é encontrada morta dentro de lixeira com saco plástico na cabeça

Vítima estava com mãos e pés amarrados, saco plástico na cabeça e sinais de violência na zona norte da capital gaúcha

09.12.25 23h15

PRESO

Condenado por feminicídio após jogar modelo do 14° andar de hotel em Brasília é preso no Pará

O crime ocorreu em 2005 e o suspeito foi localizado em Salinópolis.

09.12.25 22h39

HOMICÍDIO

Idoso é morto a tiros em Uruará; crime pode ter relação com homicídio ocorrido dias antes

O crime ocorreu na manhã de segunda-feira (8) dentro da casa onde a vítima morava, no km 160 Sul

09.12.25 22h20

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

INVESTIGAÇÃO

Ossada humana com tornozeleira eletrônica é encontrada em Paragominas

Os restos mortais foram localizados às margens da PA-256

09.12.25 23h44

investigação

Mulher é encontrada morta dentro de lixeira com saco plástico na cabeça

Vítima estava com mãos e pés amarrados, saco plástico na cabeça e sinais de violência na zona norte da capital gaúcha

09.12.25 23h15

PRESO

Condenado por feminicídio após jogar modelo do 14° andar de hotel em Brasília é preso no Pará

O crime ocorreu em 2005 e o suspeito foi localizado em Salinópolis.

09.12.25 22h39

INVESTIGAÇÃO

Suspeito de estuprar e matar menina de 2 anos em São Félix do Xingu é familiar da vítima, diz PC

O crime gerou grande comoção nas redes sociais e o suspeito foi preso

09.12.25 20h13

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda