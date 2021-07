Homem é preso com drogas e animais silvestres no município de Placas

Um homem, identificado como Wesley Ribeiro Soares, o “Capetinha”, foi preso por tráfico de drogas e crime ambiental, na noite da última segunda-feira (12), no município de Placas. Segundo informações policiais, uma guarnição da PM estava em patrulhamento e foi abordada por uma pessoa em um posto de combustível. O indivíduo relatou que havia pessoas usando drogas em uma casa de sua propriedade, que estava alugada.

Ao chegarem no local indicado, no bairro Alto Pará, a equipe policial encontrou um usuário de substância entorpecente. Questionado sobre a origem das drogas, o homem repassou o nome de Wesley e apontou onde ficava sua residência. Na casa do suspeito, localizada na rua São Jorge, no bairro Centro, “Capetinha” foi encontrado. Ele se identificou como dono da residência e, ao ser questionado pelos policiais, acabou confessando a venda de substâncias ilícitas.

Na residência do suspeito, foi encontrado dentro de uma mala, nove papelotes de substância entorpecente análoga à maconha, pesando aproximadamente 16,4 gramas. No local, os policiais também apreenderam a quantia de R$ 140,00, uma balança de precisão, e duas aves, sendo um curió e uma coleira.

O material apreendido foi encaminhado para o Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, em Santarém. Wesley foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Placas para os procedimentos cabíveis. As informações são do site Giro Portal.