Homem é preso com drogas dentro de urso de pelúcia em kitnet de Ananindeua

Um homem que não teve a identidade revelada foi preso suspeito de tráfico de drogas no bairro do Icuí-Guajará, em Ananindeua. A ação foi realizada na tarde de sexta-feira (28/3), após o suspeito ser flagrado com entorpecentes. Maconha, cocaína e uma balança de precisão estavam escondidas em um urso de pelúcia e nas partes íntimas do suspeito.

Conforme as informações da Polícia Militar, por volta de 12h, uma equipe avistou o suspeito e tentou o abordar. No entanto, o homem percebeu que os agentes iam revistá-lo e correu para em uma kitnet. Ao entrarem no imóvel, que estava com a grade aberta, os policiais visualizaram o homem pulando o muro dos fundos da kitnet, que dá acesso a uma área de mata. Assim, os militares pediram apoio de outras duas viaturas, que estavam na área, para realizar o cerco e capturar o suspeito.

Ainda segundo os agentes, os policiais entraram na área de mata e tiveram que realizar três tiros de balas de borracha para tentar deter o suspeito. No entanto, o suspeito pulou em um rio para tentar escapar, mas não sabia nadar. A guarnição realizou o resgate do suspeito de dentro do rio. Foi feita uma busca pessoal no suspeito e encontrada a sacola dourada que o homem, anteriormente, tinha escondido dentro da roupa íntima. Na sacola estavam dois invólucros grandes de papel filme contendo erva prensada assemelhada à maconha.

O suspeito foi levado até a kitnet onde morava e na residência foram realizadas buscas. Em um urso de pelúcia, que estava no quarto, os policiais encontraram seis invólucros pequenos de papel filme contendo erva prensada que aparentava ser maconha, uma porção de erva assemelhada à maconha envolta em papel, uma embalagem de saco plástico contendo substância parecida à pasta base de cocaína e uma balança digital prateada.

O suspeito e os itens foram apresentados na Delegacia de Polícia do Icuí-Guajará, onde foram realizados os procedimentos legais.