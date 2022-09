Homem é preso com arma, munições e ouro ilegais no sudeste do Pará

Um homem foi preso na madrugada de sexta-feira (23) pela polícia com uma arma, munição e ouro ilegais no município de Bannach, sudeste paraense. As autoridades policiais não divulgaram o nome do suspeito.

De acordo com a PF, agentes do 17º Batalhão da Polícia Militar (17º BPM) abordaram um motorista de um carro que estava sem a placa da frente e que, apresentava nervosismo.

Ao ser revistado, os policiais localizaram uma arma de fogo calibre 9 milímetros, 17 munições intactas e 64 gramas de ouro.

Ainda segundo a polícia, os objetos eram portados sem autorização legal e constam na Lei de Crimes conta a Ordem Econômica e Estatuto do Desarmamento. As penas mínimas e máximas somam três a nove anos, além de aplicação de multa.