Homem é preso com arma de fogo e R$ 60 mil em espécie no Pará

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Novo Progresso, efetuou nesta quarta-feira (22), a prisão em flagrante de um homem pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. A prisão ocorreu no município de Novo Progresso e contou com o apoio da Polícia Militar.​

No decorrer de diligências na rua Cachimbo, situada no bairro Jardim Planalto, as equipes visualizaram um veículo e realizaram a abordagem. Durante a busca pessoal, foi encontrado com o condutor do veículo, uma arma de fogo do tipo pistola g19, dois carregadores com 27 munições e uma quantia de R$ 60.000,00 em espécie.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a unidade policial para a realização dos procedimentos cabíveis.