Homem é preso com 7 quilos de skunk em Óbidos

Um homem foi preso em flagrante na tarde de quarta-feira (15/8), em Óbidos, no oeste do Pará, com sete quilos de skunk. A prisão foi realizada em uma ação de fiscalização da Base Integrada Fluvial Candiru, no âmbito da Operação “Protetor das Fronteiras e Divisas”, durante vistorias na embarcação F/B Rondônia, que transporta passageiros e veículos, tendo origem de Manaus com destino a Belém.

No decorrer da abordagem, os agentes de segurança realizavam a vistoria entre veículos, cargas e passageiros, quando a cadela farejadora “Isis” sinalizou para uma caixa de som amplificada enrolada em um papelão. Com a revista minuciosa, foram encontrados, dentro dela, seis tabletes de droga prensada pesando 7 quilos.

Diante dos fatos, um homem de 41 anos, responsável pela “encomenda”, foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. O investigado e os entorpecentes foram conduzidos à Base Candiru e apresentados à equipe da Polícia Civil para procedimentos cabíveis.

“Nós seguimos atuando, de forma ininterrupta, para coibir qualquer prática criminosa que esteja sendo praticada e utilize os rios do estado. Dessa vez, mais de 7kg de drogas foram apreendidos, desarticulando o tráfico e demonstrando que seguimos com ações contínuas para combater os ilícitos, seja nos rios ou nas vias terrestres do Pará”, afirmou Ualame Machado, titular da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social.

A ação foi integrada por agentes do Grupamento Fluvial de Segurança Pública (GFlu), vinculado à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), em conjunto com policiais militares e civis.