Homem é preso com 21 quilos de maconha prensada dentro de ônibus

Um homem, nçao identificado, foi preso dentro de um ônibus na tarde desta terça-feira (27), no município de Conceição do Araguaia, sul do estado, após ser flagrado com 21 quilos de maconha prensada dentro de sua mala.

A detenção ocorreu na barreira fiscal do posto PA/TO, localizado na rodovia PA-447. Numa fiscalização de rotina da Polícia Militar, que atuou em conjunto com o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRV) e fiscais da Secretaria da Fazenda do Pará (SEFA), os agentes observaram uma mala pesada e com um forte cheiro.

Ao ser questionado, o motorista do ônibus identificou o proprietário da mala, que foi abordado pelos policiais militares. Após a abertura da bagagem, foram encontrados 21 quilos de maconha prensada, uma erva de qualidade inferior à chamada super maconha ou skunk.

Diante da evidência, foi dada voz de prisão ao proprietário da mala, que foi encaminhado à delegacia para os procedimentos legais.

A guarnição responsável pelo exame de corpo de delito não foi a mesma que realizou a prisão do suspeito. A operação contou com o apoio do BPRV e a presença do oficial de dia para assegurar o cumprimento dos procedimentos necessários.