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Polícia

Homem é preso após tocar adolescente e dizer frases de cunho sexual perto de colégio em Capanema

Segundo a Polícia Civil, o suspeito aparentava estar sob efeito de álcool. Ele persistiu na importunação sexual até a intervenção de populares

O Liberal

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Civil na segunda-feira (6/4), em Capanema, nordeste do Pará. Ele é suspeito de praticar importunação sexual contra um adolescente de 15 anos.

A vítima foi abordada pelo suspeito nas proximidades do colégio. Na ocasião, o homem praticou atos de cunho libidinoso sem consentimento, aproximando-se e tocando o corpo do adolescente. As autoridades informaram que o suspeito proferiu frases de cunho sexual e aparentava estar sob efeito de álcool. Ele persistiu na ação até a intervenção de populares.

Ação da Polícia Civil

A vítima, acompanhada de sua responsável legal, compareceu à unidade policial para formalizar a denúncia. Imediatamente, a equipe policial iniciou buscas pelo investigado. O suspeito foi localizado e conduzido à unidade policial. Após a adoção dos procedimentos legais, o auto de prisão em flagrante foi lavrado contra ele.

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O investigado foi detido na tarde desta quarta-feira (1º) após buscas da Polícia Militar.

O homem foi encaminhado ao sistema prisional. Ele permanece à disposição do Poder Judiciário.

Punição para o crime

O Código Penal brasileiro estabelece reclusão de até cinco anos para este tipo de crime. A pena é para quem "praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro".

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