Homem é preso após tentar matar companheira a pauladas

A Polícia Militar prendeu Lucivaldo Pereira Chaves, suspeito de violência doméstica na vila Paulo Fonteles, na zona rural de Parauapebas. O homem foi denunciado pelo filho após ter tentado matar a mãe dele, companheira de Lucivaldo, com uma paulada na cabeça. A denúncia ocorreu por volta das 10h de quarta-feira (22), e a agressão teria acontecido às 22h de terça-feira (21). As informações são do Correio de Carajás.

Após a denúncia, uma guarnição policial atendeu ao chamado do filho do casal, comparecendo até a casa onde moram. Lá, a vítima teria declarado que não foi a primeira vez que Lucivaldo a agrediu. Ela foi levada ao Hospital Municipal de Parauapebas para receber atendimento médico.

Lucivaldo não deu declarações e foi conduzido à 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil sem a necessidade do uso de algemas. Ele prestou depoimento, posteriormente sendo levado à cadeia pública de Parauapebas, onde aguarda por audiência de custódia.