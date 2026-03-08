Homem é preso após suspeita de agredir e ameaçar mulher neste domingo em Santarém

Um homem foi preso na madrugada deste domingo (8), suspeito de agredir e ameaçar uma mulher no bairro Cipoal, em Santarém, no oeste do Pará. A prisão ocorreu por volta de 1h30, na altura do quilômetro 992 da rodovia BR-163, após uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) receber denúncias de um possível caso de violência doméstica na região.

De acordo com o relato inicial da vítima, o suspeito estaria armado no momento em que fez as ameaças. Ao chegar ao local indicado, os agentes localizaram e abordaram o homem apontado como autor das agressões. Durante a verificação, a equipe constatou indícios físicos de violência contra a mulher.

Apesar das buscas realizadas no perímetro e com o suspeito, a arma de fogo mencionada na denúncia não foi encontrada pelos policiais. O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Santarém.

Outra abordagem

Na noite de sábado (7), por volta das 18h10, durante comando de fiscalização a veículos, um homem identificado como Edvan Lopes, de 40 anos, foi abordado pela equipe PRF. Após a realização dos procedimentos padrões, verificou-se a existência de mandado de prisão pelo crime de homicídio culposo na condução de veículo automotor, expedido na comarca de Santarém, em 2024. Ele foi encaminhado a delegacia da região