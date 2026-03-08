Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Homem é preso após suspeita de agredir e ameaçar mulher neste domingo em Santarém

Prisão ocorreu na madrugada deste domingo (8), na BR-163, após denúncias de violência doméstica no bairro Cipoal

O Liberal
fonte

Prisão foi feita por agentes da PRF (Foto: Reprodução | Portal O Impacto)

Um homem foi preso na madrugada deste domingo (8), suspeito de agredir e ameaçar uma mulher no bairro Cipoal, em Santarém, no oeste do Pará. A prisão ocorreu por volta de 1h30, na altura do quilômetro 992 da rodovia BR-163, após uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) receber denúncias de um possível caso de violência doméstica na região. 

De acordo com o relato inicial da vítima, o suspeito estaria armado no momento em que fez as ameaças. Ao chegar ao local indicado, os agentes localizaram e abordaram o homem apontado como autor das agressões. Durante a verificação, a equipe constatou indícios físicos de violência contra a mulher.

Apesar das buscas realizadas no perímetro e com o suspeito, a arma de fogo mencionada na denúncia não foi encontrada pelos policiais. O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Santarém.

Outra abordagem

Na noite de sábado (7), por volta das 18h10, durante comando de fiscalização a veículos, um homem identificado como Edvan Lopes, de 40 anos, foi abordado pela equipe  PRF. Após a realização dos procedimentos padrões, verificou-se a existência de mandado de prisão pelo crime de homicídio culposo na condução de veículo automotor, expedido na comarca de Santarém, em 2024. Ele foi encaminhado a delegacia da região

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

homem é preso

violência contra a mulher

santarém
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

PRISÃO

Suspeitos de ataques a sedes de torcidas organizadas de Remo e Paysandu são presos em Belém

Dois suspeitos de participar de ataques contra sedes de torcidas organizadas ligadas ao Clube do Remo e ao Paysandu Sport Club foram presos no último sábado (7)

08.03.26 16h56

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Homem é preso após suspeita de agredir e ameaçar mulher neste domingo em Santarém

Prisão ocorreu na madrugada deste domingo (8), na BR-163, após denúncias de violência doméstica no bairro Cipoal

08.03.26 16h00

IMPORTUNAÇÃO SEXUAL

Homem é levado à delegacia suspeito de importunar mulher durante travessia de balsa em Itaituba

Vítima relatou que o suspeito insistiu em pedir seu número de telefone, fez elogios e chegou a tocar em seu cabelo, causando constrangimento durante a viagem entre Miritituba e Itaituba

08.03.26 15h24

POLÍCIA

Jovem de 17 anos é morta em Belém no Dia Internacional da Mulher

Crime ocorreu no bairro da Sacramenta, antes das duas primeiras horas da data alusiva à luta das mulheres por seus direitos

08.03.26 15h20

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

ACIDENTE DE TRÂNSITO

Dois homens morrem em acidente de moto na Avenida Júlio César, em Belém

O acidente de trânsito foi registrado na madrugada deste domingo (8)

08.03.26 8h40

POLÍCIA

Mototaxista morre em acidente na PA-151 em Mocajuba

Vítima foi identificada como Nazareno e era pessoa muito conhecida na cidade; Polícia investiga as circunstâncias do acidente

08.03.26 10h32

IMPORTUNAÇÃO SEXUAL

Homem é levado à delegacia suspeito de importunar mulher durante travessia de balsa em Itaituba

Vítima relatou que o suspeito insistiu em pedir seu número de telefone, fez elogios e chegou a tocar em seu cabelo, causando constrangimento durante a viagem entre Miritituba e Itaituba

08.03.26 15h24

POLÍCIA

Jovem de 17 anos é morta em Belém no Dia Internacional da Mulher

Crime ocorreu no bairro da Sacramenta, antes das duas primeiras horas da data alusiva à luta das mulheres por seus direitos

08.03.26 15h20

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda