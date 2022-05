Homem é preso por suspeita de ele se masturbar em frente a crianças, no Curió-Utinga

Uma guarnição do Grupamento Ronda da Capital (Rondac),da Guada Municipal de Belém, deteve Luis Fernando Pantoja Favacho, por importunação sexual, nesta segunda-feira (2), em Belém. Ele foi preso por suspeita de ter se masturbado na frente de crianças, próximo à escola estadual de ensino fundamental Ruth Passarinho na Passagem Torres, na estrada da Ceasa, no bairro do Curió-Utinga.

A lei que caracteriza como crime a postura de Luis Fernando entrou em vigor em setembro do ano de 2018 e criminaliza atos libidinosos sem o consentimento da vítima, como toques inapropriados. A pena é de 1 a 5 anos de prisão. Nesta terça, o homem foi preso por ter sido acusado de se masturbar na frente de estudantes,todos menores de idade.

A informação da Rondac é de que os alunos, que cursam séries da educação infantil, estavam na companhia de familiares e essas pessoas chamaram a viatura da Guarda Municipal, que realizava rondas no bairro do Curió.

De acordo com o Grupamento Ronda Capital, o acusado tem passagens pela policia por lesão corporal.