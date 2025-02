Homem é preso após receber 'chamado divino', pedir mão de criança em namoro e sequestrá-la no Pará

Um homem foi preso na tarde de segunda-feira (24/2), durante uma força-tarefa entre as polícias Civil e Militar, por sequestrar uma menina de seis anos. O caso aconteceu em Tomé-Açu, no nordeste do Pará. Segundo as autoridades, familiares relataram que o suspeito tinha pedido a mão da criança em namoro dias antes do sequestro acontecer.

Os parentes sentiram falta da menina ainda pela manhã de segunda (24/2), por volta das 7h30. A mãe foi até o quarto da criança e não a encontrou. Depois disso, a família seguiu para a casa da avó dela, mas não conseguiu achar nada.

Com ajuda de uma câmera de segurança de uma casa vizinha, os parentes da vítima conseguiram verificar o momento que o suspeito entrou no imóvel. Em seguida, a PM e a PC agruparam para resgatar a menina e prender o homem.

O suspeito foi localizado pela força-tarefa em uma área de mata, no Ramal Ipitinga, na tarde de segunda-feira (24/2). Com ele, os agentes encontraram a menina. O homem foi conduzido até a delegacia de Quatro Bocas.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi autuado pelo sequestro da criança e também por estupro de vulnerável, por conta de ter beijado ela várias vezes. Segundo a polícia, não foram encontrados outros elementos que indicassem violência sexual, com exceção do beijo, que já caracterizado o crime de estupro de vulnerável.

Ainda conforme, o preso alegou que cometeu o crime devido aos “chamados divinos” que recebia para casar com crianças. Em 2021, ele chegou a procurar a família de outra criança e pediu a mão dela em namoro. Mas, diferentemente do que aconteceu neste ano, ele não sequestrou a menina.