Homem é preso após PM encontrar porções de pasta base de oxi em Santo Antônio do Tauá

Antônio Wilson Cavalcante Lima foi preso pela Polícia Militar na noite de segunda-feira (4/8), em Santo Antônio do Tauá, no nordeste do Pará, por suspeita de tráfico de drogas. De acordo com a PM, uma guarnição do 12º Batalhão havia sido informada por um morador de que o suspeito estaria comercializando entorpecentes na Rua da Marambaia.

Os militares se deslocaram até o local e encontraram um homem com as mesmas características denunciadas. Conforme as autoridades, o suspeito, ao ver a viatura, largou uma sacola de papel e tentou fugir. Porém, os agentes conseguiram alcançá-lo e realizaram a abordagem pessoal.

Com Antônio, a PM encontrou porções de oxi. Ainda segundo a polícia, ao ser indagado, ele relatou que havia mais quantidade da mesma droga em casa, imóvel o qual afirmou ter alugado para guardar entorpecentes.

Os policiais foram até a residência informada e localizaram pasta base de oxi, totalizando 991 gramas. Todo o material encontrado foi apreendido e apresentado, juntamente com o suspeito, na Delegacia de Santo Antônio do Tauá.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.