'Danielzinho' morre após ação policial em Moju

Um homem identificado apenas pelo apelido “Danielzinho” morreu em uma ação policial registrada na madrugada desta terça-feira (5/8), no bairro da Aviação, em Moju, no nordeste paraense. Segundo a Polícia Militar, anteriormente ele havia se envolvido em outro confronto, mas conseguiu escapar dos agentes.

Para o portal Moju News, o comandante do 47º Batalhão de Polícia Militar (47º BPM), major Furtado, e o subcomandante da unidade, capitão Ricardo, informaram que as equipes receberam denúncias anônimas de que o suspeito estaria escondido em uma residência na área. Segundo os relatos, ele seria responsável por diversos crimes cometidos na cidade, como roubos, invasões a residências, o incêndio de um veículo de uma operadora de internet e ameaças contra moradores da região.

Os militares foram até o local e encontraram a casa com as características denunciadas. Ainda conforme o Moju News, o suspeito teria efetuado disparos contra os agentes, que reagiram e o balearam. Mesmo ferido, “Danielzinho” tentou fugir, mas caiu nos fundos do imóvel.

Ele foi socorrido até uma unidade de saúde da região, mas não resistiu aos ferimentos. Com o suspeito, a PM encontrou uma arma de fogo caseira, uma munição deflagrada e uma balaclava. Todo o material foi apreendido e apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Moju.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.