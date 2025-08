Daniel é afastado da Prefeitura de Ananindeua após operação do MPPA

O prefeito de Ananindeua, Daniel Santos, foi afastado do cargo na manhã desta terça-feira (5/8), durante a Operação Hades, deflagrada pelo Centro Integrado de Investigação do Ministério Público do Estado do Pará (CI/MPPA) na sede da prefeitura, nesta terça-feira (05/08). Segundo o MPPA, foram cumpridos mandados de busca e apreensão deferidos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em endereços localizados na região metropolitana de Belém, no interior e fora do Estado do Pará, além da imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Com o afastamento cautelar do prefeito Daniel Santos do cargo, fontes da prefeitura confirmaram ao Grupo Liberal que o vice-prefeito, Hugo Atayde, deve assumir a função.

Em nota, o gestor municipal comentou sobre a operação. "A pública e notória perseguição política por parte do governo estadual não tem limites. Agora, os oligarcas da família Barbalho buscam através de sua rede de influências, junto a alguns promotores estaduais, criar mais uma falsa narrativa para interferir no processo eleitoral de 2026. Ao mesmo tempo, retiram da cadeira de prefeito de Ananindeua quem foi reeleito com 83,48% dos votos. Para tanto, utilizam instrumentos arbitrários, baseados em uma decisão monocrática, sem direito à defesa prévia, que parece atender apenas a interesses políticos locais. Não há nada a temer. Sou pré-candidato ao governo do estado e vamos lutar até o fim para libertar o Pará de uma ditadura que engana o povo e persegue quem não se ajoelha aos seus desmandos.", diz a nota, na íntegra.

Após a veiculação da notícia sobre a operação, o prefeito foi às redes para dizer que é pré-candidato ao cargo mais alto do Executivo estadual, nas eleições de 2026. “Sou, agora mais do que nunca, pré-candidato ao governo do Pará”, postou em sua conta no 'X' (antigo Twitter). “Esse é o único caminho de combater e derrotar essa oligarquia dos Barbalho que há mais de 40 anos engana a nossa população”, acrescentou o prefeito, que afirma ser vítima de perseguição política.

Daniel, porém, não deu detalhes sobre os motivos do afastamento nem apresentou posicionamento ou explicações sobre o caso.

“Tal perseguição chegou ao ponto de afastarem, sem direito a defesa, o prefeito reeleito com a 2a maior votação do país. Vamos recorrer, vencer e lutar até o final pra derrotar essa ditadura. Seguimos firmes!”, continuou o prefeito.

A reportagem também acionou o TJPA para comentar sobre o afastamento. A assessoria informou que "o processo encontra-se em sigilo e somente as partes têm acesso". A reportagem também demandou o governo do Pará para comentar sobre as citações da nota de Daniel Santos. Assim que tiver retorno, o texto será atualizado.

Veja a nota do MPPA

O Centro Integrado de Investigação do Ministério Público do Estado do Pará (CI/MPPA), por delegação da Procuradoria-Geral de Justiça, com o apoio do Grupo de Atuação Especial de Inteligência e Segurança Institucional (GSI), deflagrou na manhã desta terça-feira, 05 de agosto, a Operação Hades, com o cumprimento de mandados de busca e apreensão deferidos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em endereços localizados na região metropolitana de Belém, no interior e fora do Estado do Pará, além da imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

A Operação Hades fundamenta-se em investigação realizada pelo MPPA com o objetivo de apurar a prática de crime de fraude ao caráter competitivo de procedimentos licitatórios, além de corrupção ativa e passiva de agentes públicos e empresários.

Por decisão judicial o prefeito de Ananindeua foi afastado cautelarmente do cargo.

A Operação Hades ainda encontra-se em andamento, com 16 equipes dando cumprimento às ordens judiciais.

Em breve forneceremos mais informações.