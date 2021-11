Homem é preso após matar vítima a tiros de espingarda no sudeste paraense

Um homem foi preso em flagrante após matar um desafeto a tiros de espingarda durante uma discussão no sudeste paraense. O crime ocorreu na zona rural do município de Santana do Araguaia, no sudeste paraense, em uma comunidade chamada Mirindiba. A identidade do acusado e da vítima não foram informadas pela Polícia Civil, que divulgou as informações nesta segunda-feira (15).

Após o crime, uma equipe da Polícia Civil foi acionada e seguiu até o local da ocorrência. Lá, os policiais civis encontraram o cadáver com marcas de disparos de marca de fogo. Um suspeito foi apontado e os agentes o localizaram na casa dele. Ele foi encontrado em posse de uma espingarda e confessou o crime.

Às autoridades policiais, o homem afirmou que cometeu o crime por conta de uma discussão entre ele e a vítima, mas nenhum detalhe sobre os motivos da briga foi informado pela PC.

O homem está custodiado na Unidade Policial de Santana do Araguaia e está à disposição da Justiça. O indiciado vai responder pelo crime de homicídio, cuja pena varia de oito a 20 anos de reclusão.