Homem é preso após matar companheira grávida a golpes de faca em Marapanim
Crime ocorreu na noite de sábado (17), no bairro Quartel Velho; suspeito fugiu, mas foi capturado pela PM neste domingo (18)
Um homem foi preso em flagrante na madrugada deste domingo (18) após matar a companheira a golpes de faca no município de Marapanim, no nordeste do Pará. O crime ocorreu entre a noite de sábado (17) e as primeiras horas da madrugada, e o suspeito foi localizado por uma guarnição da Polícia Militar do Pará (PMPA) após diligências realizadas na cidade.
A vítima foi identificada como Nadine de Brito Pinheiro. Segundo informações do registro da Polícia Militar, ela foi encontrada já sem vida, com ferimentos provocados por arma branca na região das costas. Relatos iniciais indicam que a mulher estaria grávida de aproximadamente quatro meses. O caso é investigado como feminicídio.
De acordo com a PM, por volta das 23h de sábado, uma guarnição que realizava policiamento ostensivo em Marapanim foi acionada pelo comandante do pelotão local, com a informação de um homicídio ocorrido na rua Benjamin Constant, entre as ruas Bointento e Veiga Cabral. Ao chegar ao local, os policiais constataram a veracidade da ocorrência e encontraram o corpo da vítima.
Ainda conforme o boletim, testemunhas informaram que o autor do crime seria o companheiro da vítima, Manoel Santana de Sousa Neto, que havia fugido após o ataque. A guarnição realizou buscas em endereços de parentes e conhecidos do suspeito e, por volta das 3h da madrugada, conseguiu localizá-lo na rua Fábio de Carvalho.
O acusado foi preso e conduzido à delegacia de polícia para os procedimentos cabíveis, onde foi autuado em flagrante. A ocorrência foi atendida por policiais da viatura 0536, do 23º Pelotão da PM em Marapanim, vinculado ao 5º Batalhão da Polícia Militar do Pará. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.
A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso à Polícia Civil do Pará (PCPA) e aguarda retorno.
