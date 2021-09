Homem é preso após estuprar e esfaquear menina de 13 anos

Um homem de 32 anos foi preso por policiais da 6ª Delegacia de Polícia do Distrito Federal (PCDF), na última quinta-feira (2), acusado pelos crimes de estupro de vulnerável e tentativa de feminicídio contra uma adolescente de 13 anos. De acordo com as investigações, o autor abusava sexualmente da menina já havia um ano. As informações são do Metrópoles.

Segundo relatos de testemunhas, o acusado tentou matar a garota com chutes, socos e uma facada nas costas, em abril. A garota ainda tentou esconder da família que teria sido agredida, mas precisou ser internada após a facada. Ela e o acusado teriam um relacionamento amoroso há cerca de um ano.

A PCDF disse que o homem ainda responde por dois homicídios e decretou a prisão preventiva do autor, no contexto da Lei Maria da Penha.