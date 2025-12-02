Homem é preso após descumprir medida protetiva e mandar vídeo obsceno para a sobrinha em Ananindeua

Um homem foi preso na manhã desta terça-feira (2/12) em Ananindeua, na Grande Belém, durante a operação “Dupla Vítima”. Segundo a Polícia Civil, ele é suspeito de estuprar a sobrinha, que tinha 13 anos na época dos abusos, e também gravar um vídeo realizando atos obscenos e mandar para ela, descumprido a medida protetiva.

As investigações iniciaram neste ano, quando a mãe da jovem e registrou boletim de ocorrência noticiando o crime de estupro de vulnerável, praticado pelo suspeito, que é tio materno da adolescente. A vítima relatou os fatos à mãe, que inicialmente não acreditou.

Contudo, de acordo com a PC, o investigado passou a praticar conduta semelhante contra a genitora da vítima enquanto ela dormia. Após o ocorrido, a mulher passou a reconhecer a veracidade do relato da filha, formalizando a denúncia, requerendo medidas protetivas de urgência.

Após ser notificado da decisão judicial, o suspeito gravou um vídeo realizando atos obscenos e enviou o material à vítima, cometendo os crimes de descumprimento de medidas protetivas e importunação sexual.

Diante da gravidade e da reiteração das condutas, foi representada a prisão preventiva do investigado, que foi cumprida na manhã desta terça-feira, sendo o custodiado encaminhado à Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP) e colocado à disposição da Justiça.