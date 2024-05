Homem é preso após Conselho Tutelar descobrir 'união estável' com criança no sudeste do Pará

Um homem de 21 anos foi preso em Curionópolis, no sudeste paraense, sob a suspeita de estupro de vulnerável. O caso foi revelado pelo Conselho Tutelar, que, por meio de três conselheiros, acionou a Polícia Militar ao descobrir que uma criança de apenas 11 anos estava vivendo em “união estável” com o suspeito, como se fossem marido e mulher.

De acordo com as autoridades policiais, os conselheiros e os policiais se dirigiram à residência onde a criança vivia com o homem, mas ao chegarem lá, o suspeito não se encontrava, pois havia saído para buscar a documentação da menor na casa da mãe dela. A mãe da criança estava ciente do relacionamento da filha com o hom​em.

Durante a abordagem, o suspeito retornou e confirmou aos policiais que morava com a criança como um casal desde janeiro deste ano e que os dois mantinham relações sexuais frequentemente. Diante das evidências, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado sob suspeita de estupro de vulnerável.

A criança foi resgatada e encaminhada aos cuidados do Conselho Tutelar, que dará seguimento às medidas de proteção necessárias. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, que trabalha para garantir a segurança da menor e apurar todas as circunstâncias envolvidas.