Homem é preso após ameaçar matar ex e fazer chacina em restaurante comunitário

Um homem foi preso pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) nesta sexta (18) após descumprir medidas protetivas e ameaçar a ex-companheira em Brazlândia. O suspeito invadiu o restaurante comunitário da região e também ameaçou fazer uma chacina no estabelecimento.

A prisão do indivíduo ocorreu após uma denúncia do vigilante do estabelecimento, que viu quando o suspeito proferiu as ameaças. O homem já tinha medidas protetivas contra a vítima devido ao histórico de violência cometida por ele durante o relacionamento dos dois.

De acordo com o vigilante, o homem teria ameaçado matar a ex-companheira, que é funcionária do estabelecimento. Ele disse ainda que, além da mulher, cometeria o crime contra “quem mais estivesse na frente”. Segundo a testemunha, a funcionária não estava presente no momento das ameaças, pois havia tirado licença médica.

Segundo as investigações da 18ª Delegacia de Polícia, esta seria a terceira vez que o homem foi ao local de trabalho da ex para ameaçá-la. O caso teria acontecido em julho e agosto deste ano.