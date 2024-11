Homem é preso após agredir o pai em Tailândia

Um homem foi preso na última segunda-feira (04/11) suspeito de agredir o pai no município de Tailândia, no nordeste do Pará. Uma guarnição do 45º Batalhão de Polícia Militar foi acionada para conter Elisson Carlos dos Santos do Carmo, que estaria sendo agressivo contra o familiar. Ele foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

Elisson foi denunciado por familiares por volta das 3 horas. Segundo a denúncia, ele chegou na casa do pai, onde o agrediu fisicamente e destruiu vários objetos da residência. Apesar da agressão, o genitor do suspeito está bem.

Os policiais chegaram ao local e encontraram o homem ainda agressivo. A PM precisou contar o suspeito. Em seguida, Elisson foi colocado na viatura e conduzido à delegacia para os procedimentos legais.

A Polícia Civil informou que o suspeito foi apresentado por policiais militares na Delegacia de Tailândia, onde foi autuado por ameaça, ouvido e liberado. Um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) apura o caso.