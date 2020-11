Homem é preso após agredir mulher em Mosqueiro

Após uma mulher ser socorrida por policiais militares, apresentando lesões corporais, ela foi levada a uma delegacia para prestar depoimento contra o agressor, seu companheiro. Ele foi preso pelos militares do 25º Batalhão de Polícia Militar, no sábado (31), em Mosqueiro.

Os agentes chegaram até o local, no bairro São Francisco, após terem sido acionados para atender uma ocorrência de violência doméstica. Ao perceber a chegada dos policiais, o agressor tentou escapar mas foi alcançado pelos agentes. Ele foi preso em flagrante e conduzido para a delegacia de Polícia Civil onde deve responder pelo crime de violência contra a mulher.

Violência doméstica

O apoio da sociedade é necessário para reforçar a luta contra a violência doméstica. De acordo com a lei nº 11340/06 (Maria da Penha), qualquer ação ou omissão baseada no gênero que cause lesão, morte, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial é considerada violência doméstica, denuncie, por meio do 190 ou 181.