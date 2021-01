Homem é preso após agredir a companheira de 13 anos

Após denúncias de familiares de uma garota de 13 anos, um homem foi preso na noite desta terça-feira (13) suspeito de agredir a adolescente. No local, foi confirmado que a menina era a companheira de Andrielson de Souza Pereira. O casal morava em uma residência na região do Eixo Forte, em Santarém, no oeste paraense.

Na casa da vítima também foi encontrada uma espingarda. A arma e o suspeito foram apresentados na delegacia.

De acordo com a polícia, ainda que haja a permissão dos familiares e o consentimento da adolescente, trata-se de um crime. Andrielson deve responder criminalmente por estupro de vulnerável, posse ilegal de arma de fogo e violência doméstica. Ele foi encaminhado para a penitenciária do município.

Já a garota deve receber atendimento psicossocial.