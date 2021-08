Homem é preso acusado de estuprar criança de 9 anos no interior do Pará

Um homem acusado de estuprar uma criança de nove anos foi preso na manhã da última segunda-feira (9), no município de Jacareacanga, sudoeste do Pará. De acordo com informações da Polícia Militar, Manoel Gomes Pereira é conhecido do avô da vítima e teria confessado o crime aos policiais no momento da prisão. O caso foi mostrado pelo Giro Portal.

A PM informou que o crime aconteceu na noite de domingo (8). Manoel teria convidado o menino para dar uma volta de moto até uma praia do município. Lá, ele teria violentado sexualmente a criança.

A mãe da vítima, que tem uma barraca na praça do município, contou à polícia que o filho chegou chorando e lhe relatou o que havia ocorrido. O menino foi encaminhado para a emergência do hospital municipal, onde a equipe médica foi informada sobre o caso.

A PM foi acionada e uma guarnição iniciou as buscas contra o suspeito, que foi localizado já na manhã de segunda (9). Os policiais deram voz de prisão ao acusado que, questionado se sabia por que motivo estava sendo preso, teria confessado o abuso sexual. Ele foi apresentado na delegacia para procedimentos cabíveis.