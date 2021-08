Homem é perseguido e morto a tiros no Curuçambá

Emerson Charles Mendes Farias, de 48 anos, foi morto a tiros após ser perseguido por um grupo de homens armados no bairro do Curuçambá, em Ananindeua, na noite desta quinta-feira, 19. Baleado no peito, o homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local antes que pudesse ser socorrido. Ainda não se sabe ao certo o que pode ter motivado o crime, executado com bastante violência, mas a polícia já apura algumas possibilidades.

Segundo testemunhas, pelo menos quatro pessoas tiveram envolvimento no caso, que tem fortes indícios de ter sido uma execução. Emerson foi perseguido pelos algozes na rua Rafael Pinto, uma área já na fronteira do Curuçambá com o bairro do Maguari, por volta de 20h30. Ele tentou escapar da morte correndo por vários metros, mas caiu dentro de uma casa próximo ao conhecido "Campo do Urubu". Na residência, ele foi baleado e sangrou até morrer sobre as lajotas.

O 29º Batalhão de Polícia Militar (BPM) se fez presente na cena do crime, mas passou poucas informações sobre o caso, já que muito pouco foi dito pelas testemunhas. Há a suspeita de que a execução de Emerson tenha ligação com o tráfico de drogas, mas essa hipótese deve ser confirmada com as investigações da Polícia Civil. A PM fez rondas pela região em busca de suspeitos de envolvimento no homicídio, mas ninguém foi preso até o fim da noite. O corpo de Emerson Farias foi removido pelos profissionais do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves.