Homem é pego com escopeta artesanal, maconha e máscara fantasia

A Polícia Civil, em Ulianópolis, no sudeste do estado, prendeu em flagrante um homem com dois tabletes de maconha com aproximadamente 1,442 kg, uma faca, uma arma artesanal (escopeta), munições calibre 12, e uma máscara fantasia de fantasma.

De acordo com os agentes de segurança, a prisão resultou de investigação, e o homem foi preso quando trafegava em um veículo, que vinha sendo monitorado. O suspeito não teve o nome divulgado mas a polícia informou que ele responderá por tráfico de drogas e porte ilegal de armas.

Ele foi abordado no domingo (29), e após as buscas no interior do veículo, os policiais encontraram uma mochila com os entorpecentes e as armas branca e artesanal, além de um capuz e uma máscara.

O homem foi apresentado à unidade policial para os procedimentos legais cabíveis e já está à disposição da Justiça, em Ulianópolis.