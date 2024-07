Homem é morto por ex-companheiro de mulher que o acompanhava em festa no Pará

Daniel Sales Avelar foi preso na madrugada desta segunda-feira (22) em Cachoeira do Arari, na ilha do Marajó, sob a suspeita de assassinar Matheus Avelar dos Santos com golpes de faca. Segundo policiais do 74º Pelotão Destacado de Polícia Militar, que atenderam a ocorrência, o crime ocorreu por volta das 2h, durante uma festa em uma praia na Vila de Aranai, e teria sido motivado por ciúmes.

A comandante do 8º Batalhão de Polícia Militar, tenente-coronel Christine, recebeu a denúncia e determinou que as guarnições de Cachoeira do Arari e do Retiro Grande atendessem à ocorrência. Ao chegarem ao local, os militares encontraram Matheus morto, com várias perfurações de faca.

Durante as buscas pelo suspeito, os policiais localizaram Daniel detido pelo proprietário do evento, que o manteve preso até a chegada das forças de segurança. Em vídeo gravado pelos policiais, Daniel confessou o crime e afirmou que não se arrependia.

Ele explicou que a motivação foi ciúmes, pois sua ex-companheira estava na festa com Matheus. Daniel foi preso em flagrante e conduzido à delegacia de Polícia Civil de Cachoeira do Arari para os procedimentos legais.

A Redação Integrada de O Liberal acionou a Polícia Civil em busca de mais detalhes sobre a ocorrência e aguarda retorno.