Homem é morto no Jardim Independente I, em Altamira; suspeito morre em confronto com a PM

O jovem Francisco Simão Sousa Júnior, de 24 anos, foi baleado e morto no início da noite de segunda-feira (2), no bairro Jardim Independente I, em Altamira, sudoeste do Pará. De acordo com informações da Polícia Militar, durante diligências, os policiais localizaram dois homens suspeitos de cometer o crime, no bairro Mutirão. Um deles, identificado como "Zé do Caixão", morreu em troca de tiros com a guarnição, e o outro, ainda sem identificação, conseguiu fugir do local. Com informações do jornalista Carlos Calaça.

O rapaz foi vítima dos disparos por volta das 18h30, dentro de um salão localizado na avenida Acesso Três. Ele ainda chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Regional Público da Transamazônica (HRT), mas não resistiu aos ferimentos e morreu dentro da unidade de saúde. Depois de tomar conhecimento sobre o homicídios, os policiais colheram características dos suspeitos e iniciaram diligências na cidade para encontrá-los.

Durante as rondas, uma guarnição da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam) e uma viatura do Grupamento Tático Operacional (GTO) avistaram dois suspeitos com as mesmas características repassadas pelas denúncias. Os policiais fizeram o acompanhamento e viram qunado um deles entrou em uma residência, na rua 9 do bairro Mutirão, e o outro conseguiu fugir do local.

Os militares entraram na residência e, segundo a PM, o suspeito teria tentado fugir pelos fundos do imóvel. Como não conseguiu, ele teria atirado contra os policiais, que atiraram de volta e o atingiram. Ele foi socorrido até uma Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) pela própria guarnição, mas morreu antes de chegar no local.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, com "Zé do Caixão" foram encontrados um revólver calibre 38 e uma certa quantidade de maconha, crack e cocaína. Todo o material apreendido foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Altamira, onde o caso foi registrado. O segundo suspeito de participar do homicídio ainda não foi identificado e segue foragido.