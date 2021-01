Homem é morto na porta de casa, em Marituba

Antônio Nicélio de Souza, de 52 anos, foi assassinado a tiros, na noite deste sábado (23), em Marituba. Ele estava sentado na porta de casa, no bairro Novo, perto da igreja Nossa Senhora da Paz e da unidade de saúde Nossa Senhora da Paz. A vítima conversava com um homem quando foi abordado pelos criminosos que chegaram em um carro de cor preta (em modelo ou placa identificados). Há suspeitas de que ele tenha sido morto por engano.

O carro no qual estavam os criminosos fez várias passagens pela área, como apontam testemunhas ouvidas pela Polícia Civil. Porém, ninguém chegou a desconfiar. Os bandidos fizeram os disparos que só atingiram Nicélio. A pessoa com quem ele conversava não se machucou e conseguiu escapar. Para a investigação, ele pode ser a chave para compreender o crime.

Apesar de morar perto de uma unidade de saúde, não houve chance para socorro. Antônio Nicélio morreu na hora, deixando familiares e amigos em desespero e vizinhos assustados. Outras testemunhas foram ouvidas ainda no local do crime pela Polícia Civil, mas poucas informações puderam revelar mais algo sobre o caso. A única suspeita, ainda sob análise dos policiais, é de que o alvo seria um homem identificado como Júnior e que mora perto do local do ataque.

Quaisquer informações que possam ajudar na identificação do veículo usado pelos assassinos ou que possam ajudar na solução do caso, podem e devem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181). Ou pela atendente virtual Iara, que recebe fotos, vídeos, áudios e localização, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Não é preciso se identificar.