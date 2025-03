Homem é morto e namorada esfaqueada dentro de casa em Eldorado dos Carajás

Erisvaldo do Nascimento Santos, de 41 anos, morreu e a namorada dele, Tacilene Nascimento Silva, ficou ferida após serem esfaqueados na madrugada desta sexta-feira (28/2), na zona rural de Eldorado do Carajás, sudeste do Pará. O suspeito de cometer o crime, Luiz Bispo de Oliveira Filho, ex-namorado de Tacilene, está foragido.

Segundo o portal Correio de Carajás, Luiz teria invadido a casa da ex-companheira e desferiu vários golpes de faca nas vítimas. Erisvaldo, que dormia na casa de Tacilene, morreu. Já a mulher, foi levada para um hospital em estado grave.

VEJA MAIS

Ainda conforme o Correio, quando os policiais militares chegaram ao local do crime, vizinhos de Tacilene afirmaram Luiz Bispo não aceitava o fim do relacionamento e relataram também que ele tinha cometido o crime.

A cena do crime foi preservada pelos policiais militares. A PM chegou a realizar buscas pelo suspeito, mas não conseguiu localizá-lo. Até o começo da noite deste sábado (1º/3), ele ainda não tinha sido encontrado.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.