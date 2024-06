Homem é morto e mulher alvejada por ocupantes de carro em São João do Araguaia

Um homem identificado somente como Bruno morreu após ser baleado no município de São João do Araguaia, no sudeste do Pará. O crime, que também resultou no baleamento de uma mulher identificada como Janaína, ocorreu no domingo (2/06), na Vicinal 7, na Vila rural 1° de Março. Conforme as informações iniciais, o casal seguia em uma motocicleta quando foi surpreendido por quatro homens que estavam em um carro de passeio.

Um inquérito foi aberto para apurar o homicídio de Bruno e a tentativa de homicídio de Janaína. As informações colhidas pelas autoridades até o momento dão conta que as vítimas estavam sendo perseguidas por um automóvel que levava os quatro suspeitos do crime. Em certo momento, segundo os relatos, o carro ultrapassou o casal e os suspeitos desceram do automóvel e fizeram vários disparos em direção a Bruno e Janaína.

Após a mulher conseguir fugir do local, ela foi socorrida e encaminhada para o Hospital Municipal de Marabá. Bruno morreu no local. Não há mais detalhes sobre os executores ou a motivação para o crime. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.