Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Homem é morto e duas pessoas ficam feridas durante uma briga em Breu Branco

Confusão foi registrada no sábado (22) e deixou um homem identificado Antônio Jardel morto na rua São Matheus

O Liberal
fonte

Imagem meramente ilustrativa (Foto: Reprodução)

Um homem identificado como Antônio Jardel Silva Costa foi morto e outras duas pessoas ficaram feridas durante uma briga registrada na tarde deste sábado (22), em Breu Branco, no sudeste do Pará. O caso ocorreu na rua São Matheus, onde a Polícia Militar foi acionada após receber informações de que duas pessoas estavam caídas no meio da via, possivelmente já sem vida.

Ao chegar ao local, os policiais encontraram três pessoas feridas, sendo dois homens e uma mulher. A guarnição foi informada de que o suspeito do crime estava nas proximidades, armado com um machado. As buscas levaram os militares até um muro, atrás do qual o homem foi encontrado com a arma. Ele foi detido no local.

O suspeito, identificado como João Damasceno, declarou aos policiais ter agido em legítima defesa. Ele apresentava uma perfuração no abdômen, que, segundo relatou, teria sido causada por um golpe de faca.

Ainda no local, de acordo com as primeiras informações, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou a morte de Antônio e encaminhou as outras duas vítimas para atendimento em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região

Até a tarde de domingo (23), a informação que circulava em portais locais era de que João Damasceno permanecia internado no Hospital Regional de Tucuruí e, assim que receber alta, deverá ser encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Breu Branco para os procedimentos legais.

Em nota, a A Polícia Civil informou que as circunstâncias do homicídio de Antônio Jardel Silva Costa são apuradas pela Delegacia de Breu Branco. "Duas pessoas gravemente feridas foram socorridas e encaminhadas para atendimento médico. Dois suspeitos foram presos em flagrante e conduzidos para os procedimentos cabíveis. Testemunhas são ouvidas e perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações", completa a PC.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

briga

homicídio

breu branco
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Homem é morto a facadas por adolescente no Marajó

O garoto suspeito de atacar a vítima é procurado pela polícia

24.11.25 13h53

HOMICÍDIO

Sobrinho é preso suspeito de assassinar tio ‘Mata-Porco’ a facadas durante aniversário em Alenquer

O crime ocorreu na noite de domingo (23), no bairro Centro

24.11.25 11h58

ACIDENTE COM MORTE

Três pessoas morrem em acidente de moto em Santarém; busca por condutor leva à apreensão de armas

As vítimas na motocicleta colidiram com um carro de passeio na noite de domingo (23)

24.11.25 11h13

POLÍCIA

Quem era a mulher vítima de feminicídio em trilha de Florianópolis

Catarina Kasten, de 31 anos, era professora e seu corpo foi encontrado com sinais de violência em trilha próxima à Praia do Matadeiro

24.11.25 11h09

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

BRASIL

Mulher de 31 anos é violentada e morta em trilha de Florianópolis

Catarina Kasten, estudante de pós-graduação, estava a caminho da aula de natação. O crime aconteceu na última sexta-feira (21)

24.11.25 9h30

ACIDENTE COM MORTE

Três pessoas morrem em acidente de moto em Santarém; busca por condutor leva à apreensão de armas

As vítimas na motocicleta colidiram com um carro de passeio na noite de domingo (23)

24.11.25 11h13

POLÍCIA

Quem era a mulher vítima de feminicídio em trilha de Florianópolis

Catarina Kasten, de 31 anos, era professora e seu corpo foi encontrado com sinais de violência em trilha próxima à Praia do Matadeiro

24.11.25 11h09

PRESOS

Dupla é detida ao ser flagrada com maconha em Parauabepas

A ação policial que resultou na prisão dos suspeitos ocorreu no bairro da Paz

24.11.25 9h03

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda