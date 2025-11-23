Homem é morto e duas pessoas ficam feridas durante uma briga em Breu Branco

Um homem identificado como Antônio Jardel Silva Costa foi morto e outras duas pessoas ficaram feridas durante uma briga registrada na tarde deste sábado (22), em Breu Branco, no sudeste do Pará. O caso ocorreu na rua São Matheus, onde a Polícia Militar foi acionada após receber informações de que duas pessoas estavam caídas no meio da via, possivelmente já sem vida.

Ao chegar ao local, os policiais encontraram três pessoas feridas, sendo dois homens e uma mulher. A guarnição foi informada de que o suspeito do crime estava nas proximidades, armado com um machado. As buscas levaram os militares até um muro, atrás do qual o homem foi encontrado com a arma. Ele foi detido no local.

O suspeito, identificado como João Damasceno, declarou aos policiais ter agido em legítima defesa. Ele apresentava uma perfuração no abdômen, que, segundo relatou, teria sido causada por um golpe de faca.

Ainda no local, de acordo com as primeiras informações, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou a morte de Antônio e encaminhou as outras duas vítimas para atendimento em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região

Até a tarde de domingo (23), a informação que circulava em portais locais era de que João Damasceno permanecia internado no Hospital Regional de Tucuruí e, assim que receber alta, deverá ser encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Breu Branco para os procedimentos legais.

Em nota, a A Polícia Civil informou que as circunstâncias do homicídio de Antônio Jardel Silva Costa são apuradas pela Delegacia de Breu Branco. "Duas pessoas gravemente feridas foram socorridas e encaminhadas para atendimento médico. Dois suspeitos foram presos em flagrante e conduzidos para os procedimentos cabíveis. Testemunhas são ouvidas e perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações", completa a PC.