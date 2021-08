Homem é morto durante preparativos do aniversário do filho em Tailândia; suspeitos são presos pela PM

Júnior Piedade da Cruz, de 40 anos, foi morto a tiros na noite da última sexta-feira, 27, enquanto organizava a festa de aniversário de seu filho, em Tailândia, nordeste paraense. Júnior colocava enfeites na parede para festejar o aniversário da criança e foi baleado enquanto ainda estava na escada. Na madrugada do dia seguinte ao homicídio, a PM prendeu pessoas suspeitas de terem envolvimento com o homicídio durante uma abordagem de combate ao tráfico de drogas.

Segundo a 6ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), o homicídio foi registrado por volta de 18h40, na rua Paricá, bairro Vila Macarrão. Uma guarnição foi informada que um baleamento foi registrado no endereço, e chegando lá, confirmou o fato. Logo após a chegada da PM, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), constatou que a vítima estava sem vida.

No local, familiares informaram que os responsáveis pelo crime eram dois homens, ambos de camisa preta, capacetes e calças compridas, que chegaram em uma motocicleta Honda Pop, vermelha, e dispararam cinco vezes contra a vítima. A PM ficou no local até a chegada da Polícia Civil, que é quem investiga o caso. O corpo de Júnior foi removido pelo Núcleo Avançado de Abaetetuba do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves.

Prisões

Horas depois do homicídio, a 6ª CIPM prendeu suspeitos de terem participado do crime que tirou a vida de Júnior da Cruz. Por volta de 1h de sábado, 28, policiais do Grupamento Tático Operacional (GTO) abordaram uma jovem que, dias antes, havia sido denunciada por tráfico de drogas. Na bolsa dela, a PM encontrou nove papelotes de substância similar a oxi. Diante do flagrante, a jovem confessou que estaria traficando e que vendia a drogas para uma facção criminosa.

Segundo ela, o homem para quem ela estava "trabalhando" estava na casa dela, localizada na travessa Breves, bairro Aeroporto. Dando prosseguimento à ocorrência, o GTO e uma guarnição da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam) deslocaram-se até o local. No endereço, foram encontrados os Elton do Rosário Santana (conhecido como "Jatobá"), de 42 anos, e Lucas Lima da Silva (conhecido como "Caveirinha"), de 19 anos.

No bolso de Elton, foram encontrados 10 papelotes de substância similar a óxi. À PM, ele confessou que é traficante e se denomina "disciplina do Comando Vermelho". O homem ainda teria dito que no quintal da residência teria mais uma pequena pedra de óxi, além de uma sacola dentro da residência com mais nove papelotes de maconha e 13 papelotes de "skank" - tipo de maconha manipulado artificialmente.

Ainda de acordo com a PM, no local eles ficaram sabendo que "Jatobá" e um homem conhecido como Heltinho seriam os executores do homicídio que ocorreu no dia anterior. Diante dos fatos, todos foram encaminhados até a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais. As investigações continuam.