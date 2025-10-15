Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Homem é morto durante confronto com a Rotam, no Jaderlância

"G14” morreu durante um confronto com policiais da ROTAM

O Liberal
fonte

A reportagem solicitou nota para a Polícia Civil e Militar para obter mais informações e aguarda retorno. (Reprodução)

Gabriel Carlos Ramos Abreu, conhecido pelo apelido de “G14”, morreu durante um confronto com policiais da ROTAM (Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas) na tarde desta quarta-feira (15), no bairro do Jaderlândia, em Ananindeua, região metropolitana de Belém.

De acordo com informações do perfil do apresentador Wesley Costa, Gabriel era apontado pela inteligência policial como um dos principais “disciplinas” do Comando Vermelho na área, com função de chefiar os chamados tribunais do crime, responsáveis por executar punições e ordenar atos de violência contra membros da facção e moradores que desobedecessem às regras impostas pelo grupo.

A reportagem solicitou nota para a Polícia Civil e Militar para obter mais informações e aguarda retorno.

