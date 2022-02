Homem é morto dentro de carro na Bernardo Sayão

Um homem, que ainda não teve identidade divulgada, foi morto a tiros, no início da tarde desta sexta-feira, 25, na avenida Bernardo Sayão, próximo da rua Fernando Guilhon, no bairro do Jurunas, em Belém.

De acordo com as primeiras informações levantadas pela polícia, a vítima trabalhava com frete e, no momento em que saía de um porto localizado na Bernardo Sayão, homens já o aguardavam para matá-lo.

Não se sabe exatamente quantos criminosos eram e em qual veículo eles estavam. Imagens de câmera de segurança da área serão analisadas para que a polícia possa esclarecer a dinâmica do homicídio.

A Polícia Científica do Pará (PCP) foi acionada. Profissionais farão a remoção do cadáver e a análise da cena do crime.

Testemunhas relataram que o homem já teria sido alvo de outras duas tentativas de homicídio. Na primeira, ele saiu ileso. Da segunda vez, chegou a ser atingido e foi internado em um hospital.

Acompanhe para mais informações