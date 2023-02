Homem é morto com tiros no peito em área de invasão de Santarém

​Rodrigo Erick Pinto da Rocha, 36 anos, foi assassinado com dois tiros no peito, na madrugada de segunda-feira (27), em um bar localizado na rua 3 com a rua da Alegria, na ocupação Bela Vista do Juá, em Santarém, oeste do Pará. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada em Homicídios (DEH).

Moradores da área relataram à polícia que a vítima estava no estabelecimento, quando o assassino chegou em uma motocicleta e efetuou os disparos de arma de fogo. Após este momento, o suspeito fugiu, tomando rumo desconhecido, e ainda não foi localizado.

A polícia ainda não revelou detalhes sobre as investigações. Portanto, não há informações sobre a motivação para o crime e se a vítima vinha sofrendo algum tipo de ameaça. O passado de Rodrigo também é desconhecido.

Homens da Polícia Militar estiveram no local do crime e constataram a morte do rapaz. Equipes das polícias Científica do Pará (PCP) e Civil (PC) também foram acionadas. O corpo de Rodrigo foi analisado e removido para a sede do Instituto Médico Legal (IML). Vestígios foram coletados e poderão ajudar a polícia na identificação do responsável pelo crime. Testemunhas foram ouvidas.

Quem tiver informações que ajudem na localização do suspeito pode repassar ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita, com sigilo garantido.​​