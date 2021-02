Homem é morto com quatro tiros no meio da rua no bairro de Águas Lindas, em Ananindeua

Na última hora deste sábado, 06, um homem foi morto com vários tiros no bairro de Águas Lindas, em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém, em mais um caso com características de execução. O homem, que segue sem identificação formal, foi assassinado por volta das 23h na passagem São Benedito, alvejado por dois assassinos que chegaram ao local de motocicleta.

Ao telefone, o 6º Batalhão de Polícia Militar (BPM) contou que o crime foi registrado perto da Unidade de Saúde do Bairro. Quando as forças policiais chegaram, populares narraram que dois homens chegaram em uma moto escura e simplesmente dispararam contra o homem que estava ali bebendo na companhia de um grupo de conhecidos. Sem qualquer chance de defesa, a vítima foi baleada na cabeça, no abdome e no braço, caindo no chão e sangrando até morrer, enquanto a dupla fugia, tão rápido quando chegou. Ao todo, testemunhas contaram terem ouvido quatro disparos.

A pessoas que falaram com a PM e, mais tarde, com a Polícia Civil, contaram que conheciam a vítima apenas pelo apelido "Baixinho", e que o homem morava em uma rua perto do local onde foi morto, se mudando de Belém para Ananindeua há pouco tempo. O homem era vendedor autônomo, comercializando acessórios de celular em Belém. Pessoas comentaram que Baixinho consumia drogas ilícitas, e a hipótese de uma execução por dívidas com o tráfico foi levantada, mas tudo segue sendo investigado pelas autoridades.

Os funcionários do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves foram acionado ao local e analisaram a cena do crime antes de remover o corpo de Baixinho. Até o fim da perícia in loco, nenhum parente ou conhecido foi até a passagem São Benedito para identificar o homem formalmente. O caso é investigado pela Divisão de Homicídios da Polícia Civil.