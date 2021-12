Homem é morto com oito tiros de pistola na orla de Marabá

No final da tarde do último natal, 25, Gleuson Costa Santana, de 33 anos recém completados, foi executado oito disparos de pistola na Rua Marechal Deodoro, Orla do Rio Tocantins, em Marabá, município no sudeste do Pará.

Segundo informações do 4º Batalhão de Polícia Militar (BPM), a vítima, natural de Açailândia, no Maranhão, foi assassinada por volta das 17h, no interior de um carro de cor prata, sem nenhuma chance de defesa. De acordo com testemunhas, o autor do homicídio foi um homem morador da Vila Canaã, Núcleo Marabá Pioneira. que já foi identificado pelas autoridades.

Pessoas que presenciaram o crime contaram que o autor chegou andando para matar Gleuson. Depois de executar o homem com tiros de pistola calibre .40, ele teria ido embora caminhando.

O corpo ficou exposto dentro do carro até a chegada de uma equipe da Unidade Regional de Marabá do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, que removeu o corpo e analisou a cena do crime. O caso foi registrado na 21ª Seccional Urbana e o Departamento de Homicídios investiga o caso.