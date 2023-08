Homem é morto com facada na barriga após briga em bar de Viseu

Nerivaldo Silva de Oliveira foi morto com uma facada na barriga, no começo da tarde deste domingo (13), após uma briga em um bar da Vila de Curupati, localizado na Estrada do Outeiro, em Viseu, região nordeste do Pará. O suspeito de matar a vítima foi identificado como Sebastião Gomes de Brito. Ele fugiu e ainda não foi localizado pela polícia.

Segundo o relato policial do caso, por volta das 12h30, o homicídio aconteceu. Testemunhas relataram que a vítima estava embriagada e procurando briga com os moradores da localidade. Nerivaldo teria feito provocações ao suspeito. Foi então que Sebastião teria desferido um golpe de faca na área do abdômen da vítima, que morreu no local.

Militares da 19ª Companhia Independente de Polícia Militar (19ª CIPM) isolaram a cena do crime. A Polícia Civil foi acionada ao caso. O corpo foi removido pela Polícia Científica. A 19ª CIPM fez buscas pelo suspeito, mas não o encontraram. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso e aguarda retorno.