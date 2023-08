Adolescente de 16 anos é assassinado a tiros em Castanhal 

A Polícia Militar confirmou o assassinato de um adolescente de 16 anos, no bairro Jardim das Flores, em Castanhal, município do nordeste paraense. De acordo com os policiais militares, populares acionaram a corporação, quando o dia ia clareando, pedindo providências sobre a morte do garoto.

Era por volta das 5h30h, e a PM enviou a guarnição da viatura VTR 0524 para averiguar o que havia ocorrido. No Jardim das Flores, os agentes da segurança pública constataram a morte do adolescente.

Conforme relatos colhidos pelos PMs, populares ouviram três disparos de arma de fogo, e logo, ao saírem às ruas do bairro, encontraram a vítima. Não há informações sobre a motivação do homicídio.

O Instituto Médico Legal designou uma equipe para a remoção do corpo. A delegacia de Homicídios da Polícia Civil deverá investigar o crime.