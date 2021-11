Homem é morto com dois tiros no rosto em Marabá

No final da noite da última quarta-feira (24), por volta de 21h30, um homem identificado até o momento apenas como Leomar, com cerca de 40 anos, foi morto com dois tiros no rosto na Rua Manoel Pedro de Oliveira, bairro Jardim Vitória, em Marabá, município no sudeste do Pará.

De acordo com informações colhidas com o 34º Batalhão de Polícia Militar (BPM), o crime, que tem fortes características de ter se tratado de um latrocínio, ocorreu perto da entrada do Aeroporto de Marabá, nas proximidades da rodovia BR-230 (a Transamazônica), na Quadra 16 do bairro que pertence ao Núcleo Cidade Nova. Segundo testemunhas, o aparelho celular de Leomar foi levado pelos assassinos, fato constatado assim que a PM chegou ao local.

Ainda segundo a PM, há poucas informações sobre o caso, e foram alguns populares na cena do crime quem deram o primeiro nome da vítima, informando que ela havia sido roubada pelas pessoas que a mataram. Os militares isolaram a área até a chegada da Polícia Civil, que é quem vai tentar desvendar o caso.