Homem é morto com dois tiros ao tentar assalto no bairro do Bengui

Um homem foi morto a tiros na noite desta segunda-feira (28), no bairro do Bengui, em Belém. De acordo com o centro de perícias científicas Renato Chaves, o homicídio aconteceu por volta das 20h30, na travessa Santa Maria, esquina com a rua Augusto Lobato.

O homem recebeu dois tiros: um na nuca, outro na região da cabeça por trás. Ele teria tentado assaltar um homem, junto com um colega, no entanto, a vítima da tentativa de assalto reagiu e matou o suposto assaltante. O parceiro do assaltante fugiu.

A perícia do IML não achou nenhum projétil nesse estojo de arma de fogo. Os peritos lamentaram que as pessoas em geral mexam na cena do crime, o que dificulta o trabalho investigativo policial.

A vítima atingida com os dois disparos não portava documento de identidade, o que impediu sua identificação e a polícia de avisar a família. Entre os moradores, ninguém quis falar com a polícia. Muitos curiosos estavam no local, mas todos diziam que não ouviram nem viram nada.