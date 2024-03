Homem é morto com 8 tiros em área de invasão na Cabanagem, em Ananindeua

Um jovem identificado como Rodrigo de Souza Gonçalves, de idade ainda desconhecida, foi morto com oito tiros, sendo cinco na região da cabeça, na noite desta segunda-feira (18), na área da invasão Monte das Oliveiras, próximo da Estrada do Benjamim, no bairro da Cabanagem, em Ananindeua.

O crime é cercado de mistério, pois no local impera a “lei do silêncio”. A invasão Monte das Oliveiras existe há cinco anos e, ali, vivem cerca de mil famílias, mas ninguém soube fornecer maiores informações sobre o caso, o que dificulta as investigações da Polícia Civil.

A Polícia Científica analisou o corpo e o local. Os peritos acreditam que Rodrigo pode ter sido surpreendido pelos assassinos. Estojos de pistola calibre 40 foram encontrados próximo ao corpo.

O perito José Cordeiro comentou: “A gente pôde perceber que ele foi alvejado no local em que estava. Teve disparo concentrado na cabeça, cinco tiros, e três no restante do corpo. A informação aqui é de que ninguém conhece ele. Provavelmente, teve morte por traumatismo craniano provocado por arma de fogo”, declarou, acrescentando que nada foi encontrado com a vítima.

Nenhum parente de Rodrigo compareceu ao local. A Polícia Civil está investigando o caso para esclarecer os detalhes desse assassinato. Informações que ajudem no trabalho investigativo podem ser repassadas ao Disque Denúncia, por meio do número 181. A ligação é gratuita, com anonimato garantido.