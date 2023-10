Homem é morto ao tentar assaltar chácara em Trairão, nesta sexta-feira (13)

Um homem, identificado como Altamir Nascimento Junior, foi morto por volta das 6h desta sexta-feira (13), ao tentar assaltar uma chácara, no município de Trairão, região sudoeste do estado. De acordo com as informações iniciais, o suspeito teria sido alvejado pela proprietária do local, que teria percebido a tentativa de roubo.

A chácara onde tudo aconteceu fica na vicinal conhecida como ‘Balanção’, na zona rural do município e distante cerca de 15 km do centro da cidade. De acordo com a proprietária do local, que não quis se identificar, Altamir estaria acompanhado de um outro homem e a dupla teria tentado arrombar a porta da residência. Além disso, a todo o momento os dois suspeitos estariam anunciando que se tratava de um assalto. No relato à Polícia Militar, a dona da chácara detalhou que estava acompanhada da família e teria percebido que os dois criminosos iriam conseguir quebrar a porta, por isso, disse para o filho abrir a porta.

Segundo informações da PM, as vítimas teriam visto que um dos criminosos estava com uma arma de fogo calibre .36. No entanto, a mulher também havia conseguido pegar uma espingarda que tinha na chácara e, agindo em legítima defesa, atirou contra a porta e acabou acertando Altamir. Assim que viu o comparsa caído, o outro criminoso que estava com a arma de fogo correu e fugiu do local.

As vítimas acionaram o 70° Pelotão de PM do município de Trairão, que estiveram no local para averiguar a situação. Logo depois, a Polícia Civil também foi chamada para os procedimentos cabíveis com relação a retirada do corpo do suspeito do local. Diante dos fatos apresentados, a autora do disparo foi conduzida para Delegacia de Polícia Civil de Trairão para os devidos procedimentos legais.