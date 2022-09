Homem é morto a tiros no bairro do Coqueiro, em Ananindeua; suspeita é de acerto de contas

Um homem, ainda não identificado, foi morto a tiros na passagem Jader Dias, bairro do Coqueiro, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, na madrugada desta quarta-feira (21). A suspeita é de que o motivo da morte seja acerto de contas do tráfico de drogas.

VEJA MAIS

Informações preliminares do 9º Batalhão de Polícia Militar (BPM) apontam que a vítima foi levada em um veículo até o local do crime pelo autor dos disparos e foi alvejada com quatro ou cinco disparos.

O Centro Integrado de Operações (Ciop) da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Segup) foi acionado por volta de 3h30 para atender a ocorrência. Nenhum suspeito foi localizado.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou informações à Polícia Militar e Polícia Civil sobre o caso e aguarda posicionamento.