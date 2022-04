Homem é morto a tiros no bairro da Condor neste sábado (16/04)

Em menos de 24 horas, mais um homem foi morto a tiros no bairro da Condor, em Belém. Na manhã deste sábado (16), Fábio Monteiro Silva foi atacado por dois homens em uma moto (sem modelo, placa ou cor identificados). O caso ocorreu em uma casa, na vila Miranda, que fica na passagem Santo Antônio.

As primeiras informações levantadas pela Polícia Militar apontam que os atiradores e a vítima tiveram uma discussão pouco antes do crime. As diligências estão sendo feitas em busca dos suspeitos. A Polícia Científica do Pará foi acionada para analisar a cena da morte de Fábio. Uma mulher teria sido agredida no local também e conseguiu, mas não há mais informações sobre o paradeiro e estado dela.

O caso ocorreu por volta de 5h30. Policiais militares que atenderam à ocorrência, informaram que o local é um conhecido ponto de venda e consumo de drogas na região. Moradores da área alertaram a equipe da Redação Integrada de O Liberal de que se tratava de um ponto perigoso e que era para ter cuidado. Ninguém mais no local comentou qualquer coisa com os jornalistas ou com os policiais.

Uma moto estava em situação suspeita na casa onde o crime ocorreu foi apreendida pela Polícia Civil, que vai analisar a situação do veículo. Os antecedentes e relações recentes serão levantadas pela Divisão de Homicídios para tentar elucidar o caso. Outras pessoas que estavam no local também serão procuradas, pois podem ter sido testemunhas oculares.

Num período de 10 dias, é a terceira morte violenta por arma de fogo registrada no bairro da Condor. Confira outros casos recentes:

