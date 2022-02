Homem é morto a tiros por dupla em moto no bairro 40 Horas

O jovem Rogério dos Reis, de idade desconhecida, foi morto a tiros, no início da tarde desta terça-feira (22), na invasão Deus Proverá, no bairro do 40 Horas, em Ananindeua. A Polícia Científica do Pará (PCP) confirmou a ocorrência por volta das 14h. Uma equipe de profissionais esteve no local para fazer a perícia de local do crime e remover o corpo da vítima ao Instituto Médico Legal (IML).

Uma guarnição do 6° Batalhão de Polícia Militar do Pará atendeu ao chamado feito via Centro de Operações Integradas (Ciop). De acordo com as primeiras informações apuradas pela PM, dois homens chegaram em uma motocicleta vermelha e efetuaram, pelo menos, quatro disparos de arma de fogo contra Rogério.

No momento em que foi alvejado, o rapaz estava na frente da casa onde morava, carregando telhas junto com o pai, que presenciou o ataque contra o filho.

A polícia acredita que a ação tenha sido planejada pelos criminosos. A motivação ainda é desconhecida. Rogério já tinha passagens pelo sistema penitenciário do Pará. Ele estava em liberdade condicional, sob monitoramento eletrônico, mas, segundo a tenente Dergan, do 6° BPM, havia rompido a tornozeleira. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Quem tiver qualquer informação que ajude a localizar os autores do crime pode repassar ao Disque Denúncia, pelo número 181.