Dupla é suspeita de executar homem a tiros em Ananindeua

Mateus de Souza Garcia, 24 anos, foi executado por dois homens no bairro do 40 horas, em Ananindeua. De acordo com o policiamento da área, o crime aconteceu na passagem São Jorge com a rua São Luís, no bairro 40 Horas, em Ananindeua. Dois homens são suspeitos de praticar esse crime. Ainda de acordo com a PM, eles os criminosos que estavam em uma motocicleta, aproveitaram a pouca movimentação para atirar contra a vítima. Os militares isolaram a área e aguardam a chegada da remoção do Centro de Perícias Renato Chaves.

