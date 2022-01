Corpo de mulher desaparecida é encontrado dentro de geladeira

Nazaré Dias de Lima, de 19 anos, foi encontrada morta dentro de uma geladeira na quarta-feira (19). Ela estava desaparecida desde setembro do ano passado. O cadáver estava em avançado estágio de decomposição. O caso aconteceu em Autazes, no Amazonas, e foi destaque no portal D24am.

De acordo com a polícia, o corpo estava em uma área de mata. Equipes da Guarda Municipal receberam uma denúncia anônima e foram até o local onde o cadáver foi localizado.

O corpo estava dentro de uma geladeira e foi reconhecido por um familiar da vítima, para então ser removido do local.

O crime é investigado pela 39ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) do município amazonense.